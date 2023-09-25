Шойгу представил к званию Героя России замкомандира за отражение атаки у Урожайного

Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России замкомандира Ивана Калашникова за героизм при отражении атаки ВСУ у Урожайного.

Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Боец с позывным Большой участвовал в отражении атаки превосходящих сил противника в районе Урожайного — пять российских военнослужащих противостояли 12 штурмовикам ВСУ.

«Командир подразделения с позывным Большой умело руководил своими подчинёнными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Ещё двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

Ранее Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трём военнослужащим — Героям России за подвиги в зоне СВО.