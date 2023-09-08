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Шойгу наградил звёздами Героев России военнослужащих за подвиги в зоне СВО

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трём военнослужащим — Героям России за подвиги в зоне СВО.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда... Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!» — сказал он.

По данным ведомства, соответствующие звания присвоили командиру мотострелковой бригады Сергею Наймушину, командиру огнемётной роты РХБЗ Владиславу Журавлёву и командиру мотострелкового взвода Алексею Кривуле.

Ранее российский президент Владимир Путин вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», который остановил атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом, рассказали в министерстве.

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