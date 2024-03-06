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Глава Гагаузии: речи о выходе автономии из Молдавии сейчас нет

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В настоящее время нет предпосылок для того, чтобы говорить о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии.

Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Закон Республики Молдова... предусматривает, что это может произойти только в случае, если наша страна утратит свою независимость», — сказала глава автономии.

По её словам, все противоречия региона с Кишинёвом лежат «в политической плоскости» и носят искусственный характер.

Ранее Гуцул заявила, что автономия намерена развивать отношения с Москвой и просит поддержки России.

Также КС Молдавии признал незаконными поправки о сокращении финансирования Гагаузии.

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