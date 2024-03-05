КС Молдавии признал незаконными поправки о сокращении финансирования Гагаузии
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Об этом информирует Sputnik Молдова.
«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают возврат НДС из бюджета Гагаузии», — говорится в публикации.
Молдавский парламент ранее одобрил инициативу правящей партии, согласно которой регион должен возвращать НДС из своего бюджета.
Ранее депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося выразил опасения, что центральные власти Молдавии в Кишинёве намерены упразднить автономию региона.