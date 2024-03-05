КС Молдавии признал незаконными поправки о сокращении финансирования Гагаузии

Конституционный суд Молдавии отменил поправки, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.

Об этом информирует Sputnik Молдова.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают возврат НДС из бюджета Гагаузии», — говорится в публикации.

Молдавский парламент ранее одобрил инициативу правящей партии, согласно которой регион должен возвращать НДС из своего бюджета.

Ранее депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося выразил опасения, что центральные власти Молдавии в Кишинёве намерены упразднить автономию региона.