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КС Молдавии признал незаконными поправки о сокращении финансирования Гагаузии

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Конституционный суд Молдавии отменил поправки, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
КС Молдавии признал незаконными поправки о сокращении финансирования Гагаузии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Sputnik Молдова.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают возврат НДС из бюджета Гагаузии», — говорится в публикации.

Молдавский парламент ранее одобрил инициативу правящей партии, согласно которой регион должен возвращать НДС из своего бюджета.

Ранее депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося выразил опасения, что центральные власти Молдавии в Кишинёве намерены упразднить автономию региона.

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