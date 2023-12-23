В Гагаузии опасаются, что Кишинёв намерен устранить автономию региона

В Гагаузии допускают, что центральные власти Молдавии в Кишинёве намерены упразднить автономию региона. Такими опасениями поделился депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося.

«Центральные власти Молдавии в данный момент ведут активную деятельность по уничтожению автономии», — сказал политик.

По его оценкам, Гагаузия находится в сложной политической ситуации, поэтому регион попросил помощи у друзей, в том числе у России.

Как напоминает РИА Новости, власти Молдавии не разрешили местной компании NordGaz Furnizare поставлять газ в Гагаузию по сниженному тарифу.

В ноябре президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.