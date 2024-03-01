RT в Telegram
Подпишись

Глава Гагаузии попросила поддержки у России

Короткая ссылка
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что автономия намерена развивать отношения с Москвой и просит поддержки России.
Глава Гагаузии попросила поддержки у России
  • РИА Новости

По её словам, стороны поддерживали дружеские отношения на протяжении десятилетий.

«Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации», — сказала Гуцул.

Политик также рассказала о логистических проблемах для жителей Гагаузии, которые хотят приехать в Россию.

В ноябре президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует подписывать декрет о назначении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить