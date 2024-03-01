Глава Гагаузии попросила поддержки у России
- РИА Новости
По её словам, стороны поддерживали дружеские отношения на протяжении десятилетий.
«Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации», — сказала Гуцул.
Политик также рассказала о логистических проблемах для жителей Гагаузии, которые хотят приехать в Россию.
В ноябре президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует подписывать декрет о назначении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.