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Василенко: американскую РСЗО HIMARS уничтожили на границе Херсонской области

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Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что на границе региона российскими военными уничтожена американская реактивная система залпового огня HIMARS.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сегодня подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской», — говорится в сообщении.

По словам Василенко, предварительно, удар по вражеской установке был нанесён из ракетного комплекса «Искандер».

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS.

Также Военная хроника проанализировала уничтожение HIMARS ВСУ в районе Никаноровки.

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