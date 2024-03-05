RT в Telegram
Подпишись

В Раде рекомендовали принять закон о запрете УПЦ

Короткая ссылка
Парламенту Украины следует принять в целом законопроект, позволяющий запретить в стране Украинскую православную церковь (УПЦ). С такой рекомендацией выступил комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
В Раде рекомендовали принять закон о запрете УПЦ
  • РИА Новости

Как сообщила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, этот закон должен «положить конец деятельности русской церкви на Украине».

«Текст законопроекта стал значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом», — отметила она в личном Telegram-канале.

Геращенко добавила, что прекращать деятельность церкви будут в соответствии с «чёткой процедурой», включающей исследование, предписание о выполнении и судебный запрет.

Ранее в ООН заявили, что действия Киева против УПЦ нарушают свободу вероисповедания и международное право.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить