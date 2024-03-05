В Раде рекомендовали принять закон о запрете УПЦ

Парламенту Украины следует принять в целом законопроект, позволяющий запретить в стране Украинскую православную церковь (УПЦ). С такой рекомендацией выступил комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, этот закон должен «положить конец деятельности русской церкви на Украине».

«Текст законопроекта стал значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом», — отметила она в личном Telegram-канале.

Геращенко добавила, что прекращать деятельность церкви будут в соответствии с «чёткой процедурой», включающей исследование, предписание о выполнении и судебный запрет.

Ранее в ООН заявили, что действия Киева против УПЦ нарушают свободу вероисповедания и международное право.