В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают свободу вероисповедания
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Он выразил обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на территории Украины из-за действий местных властей.
«Законопроектом предлагается установить процедуру роспуска любой религиозной организации, имеющей связи с Российской Федерацией. Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, как представляется, не соответствуют международному праву в области прав человека», — цитирует его РИА Новости.
Также Тюрк призвал разрешить использование всех языков, которые существуют на Украине, и взять под защиту права меньшинств.
Ранее представители УПЦ предоставили ООН доказательства насилия над верующими при захвате монастыря в Черкассах.