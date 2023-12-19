В ООН заявили, что ограничения против УПЦ нарушают свободу вероисповедания

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что действия властей Украины против Украинской православной церкви (УПЦ) нарушают свободу вероисповедания и международное право.

Он выразил обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на территории Украины из-за действий местных властей.

«Законопроектом предлагается установить процедуру роспуска любой религиозной организации, имеющей связи с Российской Федерацией. Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, как представляется, не соответствуют международному праву в области прав человека», — цитирует его РИА Новости.

Также Тюрк призвал разрешить использование всех языков, которые существуют на Украине, и взять под защиту права меньшинств.

Ранее представители УПЦ предоставили ООН доказательства насилия над верующими при захвате монастыря в Черкассах.