УПЦ представила ООН доказательства насилия при захвате монастыря в Черкассах
- РИА Новости
По имеющимся данным, сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине посетили город Черкассы, передаёт ТАСС.
Там им предоставили документальную базу доказательств, в том числе видеозаписи насилия, документы о возбуждении дел, свидетельства о попытках официальных структур нивелировать уголовные последствия в отношении фигурантов и так далее.
20 ноября сторонники ПЦУ пытались силой захватить монастырь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Черкассах.