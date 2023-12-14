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УПЦ представила ООН доказательства насилия при захвате монастыря в Черкассах

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Представители УПЦ предоставили ООН доказательства насилия над верующими во время захвата монастыря в Черкассах, говорится в сообщении Черкасской епархии УПЦ.
УПЦ представила ООН доказательства насилия при захвате монастыря в Черкассах
  • РИА Новости

По имеющимся данным, сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине посетили город Черкассы, передаёт ТАСС.

Там им предоставили документальную базу доказательств, в том числе видеозаписи насилия, документы о возбуждении дел, свидетельства о попытках официальных структур нивелировать уголовные последствия в отношении фигурантов и так далее.

20 ноября сторонники ПЦУ пытались силой захватить монастырь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Черкассах.

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