УПЦ представила ООН доказательства насилия при захвате монастыря в Черкассах

Представители УПЦ предоставили ООН доказательства насилия над верующими во время захвата монастыря в Черкассах, говорится в сообщении Черкасской епархии УПЦ.

По имеющимся данным, сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине посетили город Черкассы, передаёт ТАСС.

Там им предоставили документальную базу доказательств, в том числе видеозаписи насилия, документы о возбуждении дел, свидетельства о попытках официальных структур нивелировать уголовные последствия в отношении фигурантов и так далее.

20 ноября сторонники ПЦУ пытались силой захватить монастырь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Черкассах.