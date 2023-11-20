В Черкассах полиция заблокировала входы в больницу, куда привезли верующих
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Об этом информирует пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Ранее Союз православных журналистов заявил, что сторонники ПЦУ пытались силой захватить монастырь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Черкассах.
«Все входы в третью городскую больницу, где находятся верующие, жестоко избитые рейдерами во время захвата монастыря, заблокированы представителями «Нацкорпуса», — говорится в сообщении УПЦ.
Отмечается, что полицейские не пускают в больницу даже медиков.
В настоящий момент на территории монастыря находятся около 150 человек в военной форме, говорится в сообщении.
Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.
Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.
Кроме того, американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.