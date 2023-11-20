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В Черкассах полиция заблокировала входы в больницу, куда привезли верующих

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Сотрудники правоохранительных органов в украинских Черкассах заблокировали входы в городскую больницу, куда ранее были доставлены священники, избитые во время захвата монастыря Рождества Богородицы сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
В Черкассах полиция заблокировала входы в больницу, куда привезли верующих
  • Gettyimages.ru
  • © ingvar shapik

Об этом информирует пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее Союз православных журналистов заявил, что сторонники ПЦУ пытались силой захватить монастырь Рождества Богородицы канонической УПЦ в Черкассах.

«Все входы в третью городскую больницу, где находятся верующие, жестоко избитые рейдерами во время захвата монастыря, заблокированы представителями «Нацкорпуса», — говорится в сообщении УПЦ.

Отмечается, что полицейские не пускают в больницу даже медиков.

В настоящий момент на территории монастыря находятся около 150 человек в военной форме, говорится в сообщении.

Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.

Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.

Кроме того, американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.

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