Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении
- РИА Новости
Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
«Рада поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией», — написал он в своём Telegram, уточнив, что за инициативу проголосовали 267 депутатов.
По его словам, в закон будут вноситься правки и впоследствии он будет рассматриваться во втором чтении.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине УПЦ.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.