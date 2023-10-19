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Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении

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Украинская Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине в первом чтении.
Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении
  • РИА Новости

Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«Рада поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией», — написал он в своём Telegram, уточнив, что за инициативу проголосовали 267 депутатов.

По его словам, в закон будут вноситься правки и впоследствии он будет рассматриваться во втором чтении.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине УПЦ.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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