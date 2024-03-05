Ермак доложил помощнику Байдена о ситуации на поле боя и действиях ВСУ
- РИА Новости
Как сообщил в своём Telegram-канале Ермак, в ходе разговора обсуждалась «чрезвычайно острая» потребность ВСУ в усилении систем противовоздушной обороны.
По словам главы офиса Зеленского, Салливан заверил его, что администрация президента США Джо Байдена продолжает обсуждать с конгрессменами выделение Киеву финансовой помощи.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле.