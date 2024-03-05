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Ермак доложил помощнику Байдена о ситуации на поле боя и действиях ВСУ

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Ситуация на поле боя и действия военнослужащих Вооружённых сил Украины стали темой телефонного разговора главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Ермак доложил помощнику Байдена о ситуации на поле боя и действиях ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщил в своём Telegram-канале Ермак, в ходе разговора обсуждалась «чрезвычайно острая» потребность ВСУ в усилении систем противовоздушной обороны.

По словам главы офиса Зеленского, Салливан заверил его, что администрация президента США Джо Байдена продолжает обсуждать с конгрессменами выделение Киеву финансовой помощи.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле.

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