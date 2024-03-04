CNN: республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле

Спикер палаты представителей Майк Джонсон в марте-апреле, возможно, вынесет на голосование законопроект о новом бюджете, предусматривающий выделение $60 млрд Киеву.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, ранее он сорвал согласование двух предложенных демократами проектов бюджета и в частном порядке встречался с республиканцами, которые продвигают идею нового двухпартийного проекта, включающего помощь Израилю и Украине.

При этом Джонсон не занял какую-либо позицию по плану, но призвал его доработать, чтобы была возможность вынести на голосование в марте-апреле.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что Министерство обороны США изучает возможность использования оставшихся $4 млрд для предоставления Украине военной помощи напрямую из собственных арсеналов.