Начальник Генштаба ВС Армении: республика ещё не вышла из ОДКБ

Начальник Генерального штаба армянских вооружённых сил Эдвард Асрян заявил, что Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы пока из ОДКБ не вышли», — цитирует его РИА Новости.

Асрян добавил, что последствия выхода Армении из организации являются государственной тайной.

В Кремле ранее отмечали, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ.

По словам премьера республики Никола Пашиняна, фактическая заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях. Он пригрозил, что Армения де-юре заморозит членство в организации, если объединение не выполнит свои обязательства.

Вместе с этим Пашинян отметил, что Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации.