Артиллерийские расчёты самоходных установок «Мста-С» группировки «Центр» ВС России уничтожили опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что артиллерийские расчёты самоходных установок 2С19 «Мста-С» ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода пехоты на Авдеевском направлении.

Ранее оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил поставленный Вооружённым силам Украины танк Abrams американского производства и какие у техники слабые места.

Издание Forbes писало, что российские военные уничтожили самые лучшие бронемашины американского производства под Авдеевкой, в том числе танк Abrams.