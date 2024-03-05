ВС России уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что артиллерийские расчёты самоходных установок 2С19 «Мста-С» ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода пехоты на Авдеевском направлении.
Ранее оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил поставленный Вооружённым силам Украины танк Abrams американского производства и какие у техники слабые места.
Издание Forbes писало, что российские военные уничтожили самые лучшие бронемашины американского производства под Авдеевкой, в том числе танк Abrams.