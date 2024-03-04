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Forbes: ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой

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Российские военные уничтожили самые лучшие бронемашины американского производства под Авдеевкой, в том числе танк Abrams, сообщило Forbes.
Forbes: ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой
  • РИА Новости

По данным издания, 47-я механизированная бригада ВСУ лишилась танка M1 Abrams и инженерной машины Assault Breacher.

Автор статьи рассказал, что дефицит артиллерии в бригаде вынуждает украинцев вести бои вблизи, а не вдали, рискуя своими М1, М2 и штурмовыми орудиями.

«Всего за последние две недели бригада потеряла два М1, несколько М2 и два Assault Breacher: пожалуй, пять процентов лучших бронемашин», — сказано в материале.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

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