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Мэр Киева Кличко считает, что создание картеля против Зеленского было бы ошибкой

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Мэр Киева Виталий Кличко высказал мнение, что создание на Украине политического блока против Владимира Зеленского в настоящий момент стало бы большой ошибкой.
Мэр Киева Кличко считает, что создание картеля против Зеленского было бы ошибкой
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica.

«Было бы большой ошибкой создавать сегодня картель против Зеленского», — сказал Кличко.

По его мнению, Зеленскому наоборот стоит объединить вокруг себя все силы, включая оппозиционные. 

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что страны НАТО могут тайно вывезти Владимира Зеленского из Киева, как и нацисты, в 1943 году организовавшие похищение свергнутого итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Также сообщалось, что Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу.

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