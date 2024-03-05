Экс-сотрудник Пентагона: НАТО может эвакуировать Зеленского, как нацисты Муссолини

Страны НАТО могут тайно вывезти Владимира Зеленского из Киева, как и нацисты, в 1943 году организовавшие похищение свергнутого итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом в статье для своего онлайн-ресурса Weapons and Strategy заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

По его словам, после этого Украина наподобие Италии может разделиться на две части.

«Нацистский пример освобождения Муссолини может стать той моделью, которая в современной интерпретации может сработать», — сказал Брайен.

При этом он добавил, что сколько Зеленский «сможет продержаться» в Киеве, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу.