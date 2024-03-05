Марочко: Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области
Об этом заявил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать своё жильё...» — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, киевские власти не дают жителям никаких социальных гарантий с выплатами денежных средств.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что у него есть информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.
Также Владимир Зеленский отметил, что украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян.