RT в Telegram
Подпишись

Марочко: Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области

Короткая ссылка
Киев принудительно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.

Об этом заявил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать своё жильё...» — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, киевские власти не дают жителям никаких социальных гарантий с выплатами денежных средств.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что у него есть информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.

Также Владимир Зеленский отметил, что украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить