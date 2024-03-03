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Экс-депутат Рады Мосийчук сообщил о вывозе из Харькова архивов и экспонатов

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Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что у него есть информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.

По его словам, вывезенная документация может представлять интерес для российской армии.

«Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее», — добавил Мосийчук.

Экс-депутат напомнил, что недавно Владимир Зеленский призвал уехавших из Харькова не спешить возвращаться и назвал это «очень серьёзным сигналом».

Ранее глава киевского режима заявил, что ВСУ не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян.

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