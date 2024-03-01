Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС России

Украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян, заявил Владимир Зеленский.

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Украина потеряет Харьков, если не согласится сесть за стол переговоров с Россией.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что специалисты из Германии участвуют в возведении обороны ВСУ под Харьковом.