RT в Telegram
Подпишись

Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС России

Короткая ссылка
Украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян, заявил Владимир Зеленский.
Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС России
  • AP
  • © Armando Babani

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Украина потеряет Харьков, если не согласится сесть за стол переговоров с Россией.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что специалисты из Германии участвуют в возведении обороны ВСУ под Харьковом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить