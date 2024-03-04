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Шмыгаль заявил о планах сократить на треть количество министерств на Украине

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют сократить на треть количество украинских министерств, а также уменьшить число государственных служащих.
Шмыгаль заявил о планах сократить на треть количество министерств на Украине
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, его слова приводит «РБК-Украина».

«Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество госслужащих», — констатировал украинский министр.

По словам Шмыгаля, власти уже начали реализовывать эти планы, к настоящему моменту сокращено 20 тыс. вакансий госслужбы.

Он уточнил, что на Украине намерены оставить около 15—16 министерств. 

В декабре 2023 года Шмыгаль рассказал, что украинское правительство решило сократить с 1 января 20 тыс. вакансий государственных служащих.

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