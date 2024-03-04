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Медведев: переговоры с нынешней властью Украины невозможны

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Переговоры с нынешней властью Украины невозможны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Мирные переговоры с новыми руководителями этой страны можно будет вести только в случае, если они признают новые реалии, сложившиеся в результате спецоперации.
Медведев: переговоры с нынешней властью Украины невозможны
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то нет, не смогут. Таких людей там нет и не будет», — сказал Медведев, отвечая на вопрос гостя Всемирного фестиваля молодёжи из Белгорода.

Нынешняя украинская власть, выдвигая «дурацкие идеи» в духе «формулы Зеленского», понимает, что такие идеи никогда не станут основой урегулирования.

«Переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действий наших доблестных вооружённых сил», — добавил зампред Совбеза.

Как отмечал президент России Владимир Путин, во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране.

Он напомнил, что переговоры практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.

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