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Песков: Путину докладывают об уничтожении танков Abrams в зоне СВО

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают об уничтожении американских танков M1 Abrams в зоне СВО.
Песков: Путину докладывают об уничтожении танков Abrams в зоне СВО
  • Gettyimages.ru

Как подчеркнул Песков, президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте и, конечно, о «таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных».

«Это делается регулярно, и президент обладает всей полнотой информации», — отметил он.

Ранее Военная хроника сообщила, что на Авдеевском направлении уничтожен ещё один принадлежащий ВСУ танк M1 Abrams. Также, по имеющимся данным, ВСУ потеряли в ДНР инженерную машину разграждения M1150 ABV, созданную на базе этого же танка, сообщила Военная хроника.

Бойцы с передовой сообщили, что Abrams был поражён FPV-дроном «Упырь» — об этом сообщили на предприятии, которое производит этот вид вооружений.

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