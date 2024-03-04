Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают об уничтожении американских танков M1 Abrams в зоне СВО.

Как подчеркнул Песков, президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте и, конечно, о «таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных».

«Это делается регулярно, и президент обладает всей полнотой информации», — отметил он.

Ранее Военная хроника сообщила, что на Авдеевском направлении уничтожен ещё один принадлежащий ВСУ танк M1 Abrams. Также, по имеющимся данным, ВСУ потеряли в ДНР инженерную машину разграждения M1150 ABV, созданную на базе этого же танка, сообщила Военная хроника.

Бойцы с передовой сообщили, что Abrams был поражён FPV-дроном «Упырь» — об этом сообщили на предприятии, которое производит этот вид вооружений.