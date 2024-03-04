Депутат Верховной рады Максим Бужанский поделился опасениями о том, что на Западе узнают о присвоении топонимам на Украине имён нацистских военных преступников.

«Кто-то должен всё-таки объяснить горсовету Никополя, что... гнусная легализация нацистов может обратить на себя внимание и наших западных партнёров... Скандал в канадском парламенте, закончившийся отставкой спикера, должен был чему-то научить. Но нет», — написал он в своём Telegram.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.