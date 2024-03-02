Москалькова: омбудсмены России и Украины посетили военнопленных 12 раз
- РИА Новости
«Мы продолжаем взаимное посещение пленных. Мы сами и наши представители на сегодняшний день совершили уже 12 посещений», — сказала Москалькова ТАСС.
Ранее омбудсмен заявила, что направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых военнопленных России. 26 февраля Москалькова также сообщала, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену.