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Москалькова попросила Лубинца помочь в репатриации 24 раненных бойцов ВС России

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену.
Москалькова попросила Лубинца помочь в репатриации 24 раненных бойцов ВС России
  • РИА Новости

«Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д.В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины», — написала она в Telegram.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.

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