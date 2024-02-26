Москалькова попросила Лубинца помочь в репатриации 24 раненных бойцов ВС России
- РИА Новости
«Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д.В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины», — написала она в Telegram.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.