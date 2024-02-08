Минобороны России: состоялся обмен военнопленными по формуле «100 на 100»

В результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости

Отмечается, что украинской стороне передали 100 военнопленных ВСУ. Посредником обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты. 31 января в Минобороны заявили, что из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии.