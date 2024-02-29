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Москалькова направила обращение о репатриации раненых военнопленных из России

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых военнопленных России.
Москалькова направила обращение о репатриации раненых военнопленных из России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, речь идёт об обращении по поводу возвращения, репатриации российских раненых военнопленных и о содействии в ускорении обменов пленными.

«Такое обращение я направила по раненым, а по пленным мы в телефонном разговоре постоянно обсуждаем эти темы», — заявила Москалькова.

Она добавила, что реакции с украинской стороны пока нет.

26 февраля Москалькова также сообщала, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену.

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