Москалькова направила обращение о репатриации раненых военнопленных из России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, речь идёт об обращении по поводу возвращения, репатриации российских раненых военнопленных и о содействии в ускорении обменов пленными.
«Такое обращение я направила по раненым, а по пленным мы в телефонном разговоре постоянно обсуждаем эти темы», — заявила Москалькова.
Она добавила, что реакции с украинской стороны пока нет.
26 февраля Москалькова также сообщала, что обратилась к Лубинцу с просьбой помочь в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену.