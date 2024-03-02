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Президент Молдавии Санду: у Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение

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Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооружённых столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз предоставило возможность на «воссоединение Кишинёва и Тирасполя».
Президент Молдавии Санду: у Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение
  • Gettyimages.ru

Санду приняла участие в возложении цветов к памятнику Скорбящей матери в честь погибших в приднестровском конфликте.

По словам президента, в настоящий момент Молдавия находится на распутье.

«Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведёт к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра», — цитирует её РИА Новости.

Санду добавила, что молдавские власти готовы приложить все усилия, направленные на «мирное воссоединение страны».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отмечал, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.

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