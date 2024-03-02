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Politico: базы с F-16 на Украине станут целями для ВКС России

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Базы с поставленными Вооружённым силам Украины самолётами F-16 станут объектами бомбардировок для Воздушно-космических сил России, пишет газета Politico.
Politico: базы с F-16 на Украине станут целями для ВКС России
  • Gettyimages.ru

«Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России», — говорится в публикации. 

В статье подчёркивается, что ремонт этих самолётов также станет проблемой для украинских войск. Кроме того, даже использование неподготовленных взлётных полос может нанести ущерб истребителям, которые автор называет «хрупкими».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил риски использования F-16 на Украине: летать таким самолётом с территории Украины пока «неоткуда», а если какой-нибудь самолёт «стартанёт из страны НАТО», то это будет расценено как нападение на Россию.

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