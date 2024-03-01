Зеленский заявил, что ждёт от Нидерландов €2 млрд помощи для Украины
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«Документ предусматривает €2 млрд военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет», — сообщил он в своём Telegram.
По словам Зеленского, в документе также акцент будет смещён в сторону укрепления ВВС Украины.
Ранее журналист Штеффен Шварцкопф после общения с солдатами ВСУ заявил, что украинским военным приходится оставлять территории в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов.
Как сообщал портал Business Insider, слишком агрессивное использование украинской армией артиллерии приводит к существенному износу орудий.