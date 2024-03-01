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Лавров: на Украине присутствуют западные кадровые офицеры

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине активную деятельность ведут не только иностранные наёмники, но и вполне себе кадровые офицеры других стран, включая Францию и Великобританию.
Лавров: на Украине присутствуют западные кадровые офицеры
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

«Американцы до госпереворота (на Украине. — RT) сотнями сидели в министерствах так же, как они сейчас имеют якобы своих наёмников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.

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