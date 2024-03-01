Санду назвала публикации молдавских СМИ о Приднестровье российской пропагандой
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
Между тем она не привела никаких доказательств своих слов.
Ранее глава МИД Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что сообщения о якобы имеющихся у непризнанной республики планах войти в состав России являются спекуляцией.
Он также сообщил, что Приднестровье ждёт от России продолжения миротворческого механизма до его реализации.