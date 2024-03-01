Санду назвала публикации молдавских СМИ о Приднестровье российской пропагандой

Слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы, заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

Между тем она не привела никаких доказательств своих слов.

Ранее глава МИД Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что сообщения о якобы имеющихся у непризнанной республики планах войти в состав России являются спекуляцией.

Он также сообщил, что Приднестровье ждёт от России продолжения миротворческого механизма до его реализации.