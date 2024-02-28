В МИД Приднестровья рассказали, какой помощи республика ждёт от России

Приднестровье ждёт от России продолжения миротворческого механизма до его реализации. Об этом заявил министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев.

В беседе с «Газетой.Ru» глава приднестровского дипведомства обратил внимание, что против этого механизма есть свои выпады, предпринимаются попытки «демонтировать миротворческую миссию».

«Второй важнейший фактор — это то, что Россия является полноправным посредником в международном переговорном процессе. Поэтому мы просим применить политико-дипломатические меры защиты интересов жителей Приднестровья», — добавил он.

Ранее в Москве назвали защиту соотечественников в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике одним из приоритетов России.