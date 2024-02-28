В Москве назвали защиту соотечественников в Приднестровье одним из приоритетов
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В комментарии ТАСС представитель внешнеполитического ведомства отметил, что все просьбы Тирасполя рассматриваются российскими профильными ведомствами «с вниманием».
«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов», — сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось к России из-за давления и блокады со стороны властей Молдавии.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не позволит сделать 200 тыс. российских граждан в Приднестровье жертвами «очередной западной авантюры» по дестабилизации региона.