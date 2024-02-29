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Bloomberg: на Украине опасаются, что Россия к лету сможет прорвать оборону ВСУ

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На Украине опасаются, что к лету российские войска смогут прорвать оборону ВСУ.
Bloomberg: на Украине опасаются, что Россия к лету сможет прорвать оборону ВСУ
  • РИА Новости

«Украина видит риск, что Россия прорвёт оборону к лету», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с мнением украинских официальных лиц.

По его словам, в случае, если союзники Киева не нарастят поставки оружия, достижения ВС России на фронте могут набрать темп к лету.

«Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно всё более мрачными», — говорится в публикации.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Ласточкино.

Также Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное.

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