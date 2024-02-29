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МВД Эстонии назвало нецелесообразным закрытие КПП «Койдула» на границе с Россией

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Министерство внутренних дел Эстонии не планирует закрывать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Койдула» на границе с Россией, поскольку считает такие действия нецелесообразными с точки зрения экономики.
МВД Эстонии назвало нецелесообразным закрытие КПП «Койдула» на границе с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом рассказал глава отдела пограничной и миграционной политики эстонского МВД Янек Мяги, его слова приводит ERR.

Как отметил Мяги, закрытие этого КПП негативно повлияет на жизнь местной общины, в частности, люди потеряют рабочие места, что может привести к оттоку местного населения и оказать негативное влияние на эстонскую экономику.

«Поэтому, исходя из математического и социально-экономического анализа, МВД считает, что закрытие пограничного пункта в настоящее время нецелесообразно», — сказал он.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили о продолжении строительства линии обороны на границе с Россией.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опасными милитаристские настроения в странах Прибалтики, подчеркнув, что это требует принятия необходимых мер для обеспечения безопасности России.

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