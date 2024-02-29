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МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России

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МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах посольства Российской Федерации в Вильнюсе Александру Ёлкину.
МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России
  • Gettyimages.ru
  • © NejauPhoto

Об этом сообщается на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

МИД Литвы сообщил, что Ёлкину был выражен протест из-за якобы ложных заявлений «о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан».

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, ранее пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Комментируя эти угрозы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Калининград — это часть России и так будет всегда.

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