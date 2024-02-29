МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России
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Об этом сообщается на сайте литовского внешнеполитического ведомства.
МИД Литвы сообщил, что Ёлкину был выражен протест из-за якобы ложных заявлений «о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан».
Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, ранее пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.
Комментируя эти угрозы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Калининград — это часть России и так будет всегда.