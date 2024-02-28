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В Латвии мэр города Огре лично поздравил ветерана Латышского легиона СС

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В Латвии мэр города Огре Эгилс Хелманис лично поздравил ветерана Латышского легиона СС с 105-м днём рождения. В своих соцсетях латышский политик назвал легионера уважаемым бойцом и выразил сожаление, что «таких людей среди нас сейчас совсем мало».
В Латвии мэр города Огре лично поздравил ветерана Латышского легиона СС
  • Gettyimages.ru

Sputnik Ближнее зарубежье обратил внимание на сообщение Telegram-канала «Шпроты в изгнании», в котором отмечается, что речь идёт о жителе дома престарелых в Мадлиене Антоне Мортукансе, в марте 1944 года ставшем легионером Латышского легиона СС. Он воевал в нём до тех пор, пока не попал в плен у «Курземского котла».

Сам Хелманис, в частности, рассказал, что поблагодарил легионера СС.

«Пожелал здоровья, молодости духа и постарался выразить словами хотя бы малую часть той благодарности, которую каждый латыш испытывает к нашим легионерам», — написал он.

В сентябре 2020 года постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что нацистская идеология находится на подъёме в ряде государств — участников организации. Тогда он напомнил, что в Эстонии на высотах Синимяэ проводятся сборища почитателей эстонских военнослужащих 20-й дивизии ваффен-СС, а в Риге каждый год 16 марта проходят марши легионеров СС и их молодых сторонников-радикалов. Подобные шествия устраиваются и в Литве.

Как заявил президент Владимир Путин, Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм, сегодняшние последователи нацистских палачей обречены.

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