Лукашевич указал на подъём нацистской идеологии в ряде стран ОБСЕ

Короткая ссылка
Нацистская идеология находится на подъёме в ряде государств — участников ОБСЕ, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич указал на подъём нацистской идеологии в ряде стран ОБСЕ
  • © Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ

«К сожалению, сегодня, несмотря на выработанные правовые механизмы, нацистская идеология вновь на подъёме в ряде государств — участников ОБСЕ. Открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы, активизируются попытки раскола общества по национальному и языковому признакам», — сказал он, выступая по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Так, в Эстонии на высотах Синимяэ проводятся сборища почитателей эстонских военнослужащих 20-й дивизии ваффен-СС, напомнил Лукашевич.

Он также напомнил, что в Риге каждый год 16 марта проходят марши легионеров СС и их молодых сторонников-радикалов. Подобные шествия устраиваются и в Литве.

Лукашевич добавил, что украинское правительство также финансирует «военно-патриотические» лагеря для молодёжи под эгидой ультраправых группировок. Кроме того, более 900 различных «групп ненависти» действует в США.

«Чествования нацистов оскорбляют память их жертв и идут вразрез с международными обязательствами государств. Такие действия нарушают и резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. Показательно, что Украина и США — единственные государства, которые ежегодно голосуют против этого документа», — приводит слова постпреда РИА Новости.

Общая безопасность достижима только совместными усилиями, подчеркнул дипломат.

В марте в Следственном комитете России заявили, что изучат анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС, проверив этих лиц на причастность к преступлениям против мирных советских граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить