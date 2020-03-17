СК проверит причастность латышских легионеров СС к преступлениям нацистов

Короткая ссылка
Следственный комитет России изучит анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС, проверив этих лиц на причастность к преступлениям против мирных советских граждан.
СК проверит причастность латышских легионеров СС к преступлениям нацистов
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС был подготовлен российским фондом «Историческая память» и Фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки. В докладе указывается, что бывшие латышские легионеры в настоящее время проживают в Соединённых Штатах, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

По словам Петренко, в докладе содержатся «достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учётам».

«Так, в настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них и легионеры Латышского легиона СС», — приводит её слова РИА Новости.

Петренко добавила, что ряд названных в докладе лиц уже были привлечены к уголовной ответственности военными трибуналами в середине XX века.

В феврале СК попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить