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Политолог Мезюхо: перед жителями Приднестровья остро стоят вопросы безопасности

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал обращение депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской республики всех уровней к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.
Политолог Мезюхо: перед жителями Приднестровья остро стоят вопросы безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По словам специалиста, обращение депутатов — это реакция на «антиприднестровскую и русофобскую политику» президента Республики Молдова и одновременно гражданки Румынии Майи Санду.

«Майя Санду, находясь в постоянной коммуникации с неонацистским режимом на Украине, вполне может дать добро Владимиру Зеленскому на осуществление военных провокаций на территории Приднестровского региона. Поэтому действительно сегодня перед жителями Приднестровья остро стоят вопросы не только социально-гуманитарного характера, но и вопросы в области безопасности», — считает Мезюхо.

По его мнению, можно ожидать созыв Совета безопасности Российской Федерации, где будет обсуждён этот документ.

«Вопрос лишь в процедуре, будет ли заседание Совбеза публичным, или, исходя из вопросов безопасности, оно пройдёт при закрытых дверях. Но, на мой взгляд, такой документ, вероятнее всего, будет обсуждаться членами Совета безопасности Российской Федерации», — заключил собеседник RT.

Ранее депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской республики всех уровней на съезде обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинёва.

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