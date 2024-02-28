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Американский наёмник: война в Ираке была «невероятно лёгкой» на фоне Украины

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Американский наёмник Джошуа Джон Рэндсфорд пожаловался на непрофессионализм командования ВСУ. Американец рассказал об этом, думая, что говорит с Петром Порошенко, хотя ему позвонили пранкеры Вован и Лексус.
Американский наёмник: война в Ираке была «невероятно лёгкой» на фоне Украины
  • AP
  • © Libkos

Как заявил наёмник, профессиональные военные из его группы сталкивались с «не самым лучшим руководством». Их «не использовали должным образом», а отправляли в окопы, как «обычных солдат», из-за этого многие ушли.

Ирак и Афганистан показались Рэндсфорду «невероятно лёгкими» после того, как он оказался на передовой на Украине, отметил наёмник.

Другой наёмник также заявил, что самая большая проблема ВСУ — это командование.

Как сообщила ранее Военная хроника, польские наёмники, воюющие на стороне ВСУ, попали под ночной ракетный удар в Покровске (Красноармейск).

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