Польские наёмники, сражающиеся на стороне ВСУ, попали под ночной ракетный удар в Покровске (Красноармейск).

«Наёмники находились в здании ДонНТУ и вернулись в расположение вечером из Константиновки. Также кому-то из иностранцев прилетело в покровский Дом культуры», — сообщает Военная хроника.

Отмечается, что интенсивность ударов по местам дислокации иностранных наёмников увеличивается.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что среди всех стран Запада больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.