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Шойгу: ВС России в январе нанесли 127 ударов по объектам ВПК Украины

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Шойгу: ВС России в январе нанесли 127 ударов по объектам ВПК Украины
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российской армии.

«В январе российские вооружённые силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — подчеркнул он.

Шойгу уточнил, что в результате ударов ВС России поразили предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений украинской армии и иностранных наёмников.

Шойгу также сообщил, что потери армии Украины за январь превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными.

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