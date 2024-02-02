Шойгу: ВС России в январе нанесли 127 ударов по объектам ВПК Украины

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом министр сказал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российской армии.

«В январе российские вооружённые силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — подчеркнул он.

Шойгу уточнил, что в результате ударов ВС России поразили предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений украинской армии и иностранных наёмников.

Шойгу также сообщил, что потери армии Украины за январь превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными.