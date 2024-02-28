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Американский наёмник: самая большая проблема ВСУ — это командование

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Самая большая проблема ВСУ — это командование, считает американский наёмник из «Иностранного легиона» Украины Джейсон Фриман, которому от лица Петра Порошенко позвонили пранкеры Лексус и Вован. В разговоре он пожаловался, что украинские командиры упрямые и не хотят слушать солдат с опытом других войн.
Американский наёмник: самая большая проблема ВСУ — это командование
  • AP
  • © Roman Chop

«Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду. Когда я сказал им, что нужно брать с собой ПТУР, потому что мы знали, что в этом районе есть два Т-90, они просто смеялись надо мной, как будто я не знал, о чём говорю. За три дня мы потеряли огромное количество людей», — сказал американец.

Многие молодые солдаты ВСУ умирают из-за «плохой тактики или плохих приказов», подчеркнул Фриман.

Как сообщила ранее Военная хроника, польские наёмники, воюющие на стороне ВСУ, попали под ночной ракетный удар в Покровске (Красноармейск).

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