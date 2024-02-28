Американский наёмник: самая большая проблема ВСУ — это командование
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«Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду. Когда я сказал им, что нужно брать с собой ПТУР, потому что мы знали, что в этом районе есть два Т-90, они просто смеялись надо мной, как будто я не знал, о чём говорю. За три дня мы потеряли огромное количество людей», — сказал американец.
Многие молодые солдаты ВСУ умирают из-за «плохой тактики или плохих приказов», подчеркнул Фриман.
Как сообщила ранее Военная хроника, польские наёмники, воюющие на стороне ВСУ, попали под ночной ракетный удар в Покровске (Красноармейск).