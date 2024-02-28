Спецназовцы НАТО уже были замечены в рядах ВСУ, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, действующего на Артёмовском направлении.

«Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже «познакомились» здесь. Особенно поляки себя проявили», — заявил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, среди иностранных военных есть наводчики, а также связисты, лётчики и военные консультанты. Он отметил, что раньше у Украины не было такого количества «качественных пилотов».

Вместе с этим российский боец заявил, что это «краткосрочные» бойцы, так как они не способны выдержать длительный прессинг.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что среди всех стран Запада больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.