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В Ереване назвали политической оценкой слова Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ

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Слова премьера Армении Никола Пашиняна о «замораживании» отношений с ОДКБ являются политической, а не юридической оценкой, сообщил на брифинге глава армянской парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.
В Ереване назвали политической оценкой слова Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
  • AFP
  • © Aris MESSINIS

«Заморозка участия Армении в ОДКБ — это политическая, а не юридическая оценка. В отношениях между Арменией и ОДКБ нет прогресса, и вот уже больше года Ереван не участвует в деятельности организации», — цитирует его ТАСС.

В МИД России ранее напомнили, что обеспечение безопасности Армении не представляется возможным без сотрудничества в Организации Договора о коллективной безопасности.

Вместе с тем армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 утверждал, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ. В Москве после этого отметили, что ясности относительно заявления Армении нет.

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